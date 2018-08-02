بالفيديو..متظاهرون إيرانيون يحرقون سيارة لشرطة الملالي

طهران(صدى):

على مايبدو أن نظام الملالي فشل في احتواء غضب الشعب الإيراني في الوقت الذي انشغل فيه بالتدخل في شؤون الدول الأخرى.

وبالتزامن مع الفشل في السيطرة على غضب الشعب، أشعل متظاهرون في مدينة كرج الواقعة غربي العاصمة طهران، النار في سيارة للشرطة، مساء أمس الأربعاء، للتنفيس عن غضبهم ضد ممارسات شرطة الملالي، وسياسة القمع.

وشهدت مسيرات الاحتجاج مشاركة واسعة للنساء، ووصلت إلى مدينة شيراز عاصمة إقليم فارس جنوب إيران، فيما انتشرت قوات الأمن والاستخبارات بشكل مكثقف في شوارع المدينة، تحسباً لخروج مسيرات ليلية.