جدل بسبب صورة لأطباء أنهكهم التعب بعد جراحة استغرقت 22 ساعة

علي القحطاني (صدى):

أثارت صورة لأطباء سعوديون قد أصابهم الإرهاق ونال منهم التعب بعد إجراء عملية جراحية استمرت لمدة 22 ساعة، جدلا واسعًا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

وأعتبر بعض المغردين أنها ” دراما ” وما كان يجب التصوير في مثل تلك الحالات،بينما أشاد البعض الآخر بدور الأطباء السعوديون وما يبذلونه من جهد في سبيل إنقاذ المرضى.

وكان المغرد الذي نشر الصورة قد علق قائلا : ” آثار التعب واضحه على أطباء سعوديين بعد إجراء عملية استغرقت ٢٢ ساعه.. طبعاً لو كانت رقصة كيكي لحصدت آلاف الريتويت والإعجاب ” .