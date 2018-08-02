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جدل بسبب صورة لأطباء أنهكهم التعب بعد جراحة استغرقت 22 ساعة

جدل بسبب صورة لأطباء أنهكهم التعب بعد جراحة استغرقت 22 ساعة
علي القحطاني (صدى):

أثارت صورة لأطباء سعوديون قد أصابهم الإرهاق ونال منهم التعب بعد إجراء عملية جراحية استمرت لمدة 22 ساعة، جدلا واسعًا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

وأعتبر بعض المغردين أنها ” دراما ” وما كان يجب التصوير في مثل تلك الحالات،بينما أشاد البعض الآخر بدور الأطباء السعوديون وما يبذلونه من جهد في سبيل إنقاذ المرضى.

وكان المغرد الذي نشر الصورة قد علق قائلا : ” آثار التعب واضحه على أطباء سعوديين بعد إجراء عملية استغرقت ٢٢ ساعه.. طبعاً لو كانت رقصة كيكي لحصدت آلاف الريتويت والإعجاب ” .


2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 50960 ] نشر منذ 18 دقيقة

الله يعيننا ويعينهم ,, آمين ,,

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