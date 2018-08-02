جدل بسبب صورة لأطباء أنهكهم التعب بعد جراحة استغرقت 22 ساعة
أثارت صورة لأطباء سعوديون قد أصابهم الإرهاق ونال منهم التعب بعد إجراء عملية جراحية استمرت لمدة 22 ساعة، جدلا واسعًا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي.
وأعتبر بعض المغردين أنها ” دراما ” وما كان يجب التصوير في مثل تلك الحالات،بينما أشاد البعض الآخر بدور الأطباء السعوديون وما يبذلونه من جهد في سبيل إنقاذ المرضى.
وكان المغرد الذي نشر الصورة قد علق قائلا : ” آثار التعب واضحه على أطباء سعوديين بعد إجراء عملية استغرقت ٢٢ ساعه.. طبعاً لو كانت رقصة كيكي لحصدت آلاف الريتويت والإعجاب ” .
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 31764 ] نشر منذ 20 دقيقة
أمس قرأت خبر لخطأ طبي
الناس بس تدور السلبيات
اليوم صورة مشرفه وعمل يشكرون علية
محد قال حتى يعطيهم العافية🤔
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 50960 ] نشر منذ 18 دقيقة
الله يعيننا ويعينهم ,, آمين ,,