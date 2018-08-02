أمانة جدة توضح حقيقة فقدانها 11 ختمًا رسميًا

نايف السالم(صدى):

ردًا على ما تداولته بعض الصحف الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي عن فقدان أمانة جدة 11 ختمًا رسميا، أكدت الأمانة أنه لا صحة لهذا الخبر.

ونفت الأمانة عبر حسابها الرسمي بموقع ” تويتر ” صحة الخبر، مطالبة بضرورة أخذ المعلومات من قنواتها الرسمية تحقيقًا للمصلحة العامة.

كانت إحدى الصحف قد تداولت خبرا زعمت فيه أن أمانة محافظة جدة، طالبت الجهات الحكومية والرسمية بإلغاء اعتماد ١١ ختمًا رسميًّا، بعضها يوصف بـ ” الأختام السرية ” ، من جراء فقدها خلال الفترة الماضية.