وظائف شاغرة بكلية الأمير محمد بن سلمان للإدارة وريادة الأعمال

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت كلية الأمير محمد بن سلمان للإدارة وريادة الأعمال،عبر موقعها الإلكتروني، عن توفر وظائف إدارية وتقنية شاغرة لذوي الخبرات.

وأوضحت الكلية أن الوظائف المتاحة تحت المسميات التالية:

– منسق البرنامج / تنفيذي التعليم (Program Coordinator/ Executive Education).

– مسؤول البنية التحتية لتقنية المعلومات (IT Infrastructure Administrator).

ولفتت الكلية إلى أن موعد التقديم يبدأ من اليوم الأربعاء بتاريخ 01/ 08/ 2018م وينتهي بتاريخ 29/ 09/ 2018م.

والتقديم على الوظائف المعلنة يتم من خلال الرابط التالي (هنا).