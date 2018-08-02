وظائف شاغرة بكلية الأمير محمد بن سلمان للإدارة وريادة الأعمال
كشفت كلية الأمير محمد بن سلمان للإدارة وريادة الأعمال،عبر موقعها الإلكتروني، عن توفر وظائف إدارية وتقنية شاغرة لذوي الخبرات.
وأوضحت الكلية أن الوظائف المتاحة تحت المسميات التالية:
– منسق البرنامج / تنفيذي التعليم (Program Coordinator/ Executive Education).
– مسؤول البنية التحتية لتقنية المعلومات (IT Infrastructure Administrator).
ولفتت الكلية إلى أن موعد التقديم يبدأ من اليوم الأربعاء بتاريخ 01/ 08/ 2018م وينتهي بتاريخ 29/ 09/ 2018م.
والتقديم على الوظائف المعلنة يتم من خلال الرابط التالي (هنا).
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