تعنيف نزيلا بـ ” تأهيل القنفذة ” وحرقه بمادة ساخنة

علي القحطاني (صدى):

تجردت عمالة بمركز التأهيل الشامل بالقنفذة، من الإنسانية، إذ تعرض نزيل يعاني من ” إعاقة عقلية وجسدية ” للتعنيف وحرقه بمادة ساخنة.

وتم تحويل النزيل لمستشفى القنفذة العام، وأُدخل التنويم لمدة يومين دون علم أهله، وصُنفت إصابته بحروق من الدرجة الثانية.

من جانبه ناشد أقارب المريض الأمير خالد الفيصل والمسؤولين في ” حقوق الإنسان ” ووزير العمل والتنمية الاجتماعية بفتح تحقيق موسع، ومعاقبة المتسبب دون تحفُّظ.