فقد المهنية في الأحوال المدنية!!!

سبعة مراكز حدودية، وأكثر من عشر قبائل، وامتداد تضاريسي يقترب من الألب الأوروبية مع اختلاف المناخ، ومئات القرى المتناثرة، أوديةسحيقة، ومرتفعات شاهقة، وطرق خطر محدق فكل يوم قتلى أو مصابين، وقد تذهب أسرة كاملة بين فينة وأخرى، كل هذه الأمور اصطحبها بضعة من مشايخ محافظة (الداير) بني مالك جازان ذات يوم، وألقوا بها في ذمة مسؤول معلنين الحاجة الماسةل(أحوال مدنية)بالمحافظة، تقي العناء، وتوثق الانتماء، وتخدم الأنحاء، فصدر(أمر وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية بفتح مكتب)بالمحافظة، وبدأ التنفيذ فتم استئجار مبنى منذ (جمادى الأولى عام ١٤٣٦ للهجرة)، وفرح الناس، واستعد الجميع ليوم الافتتاح…

ولكن ما الذي حصل؟!

عشرات من أرواح الشهداء ، آلاف من المقعدين والضعفاء ، كل صباح ومساء يتجهون إلى رب الأرض والسماء، يدعون ضارعين سائلين:

ما بال الأحوال المدنية بجازان، استأجرت مبنى، ونقلت عفشا، وفي غمضة عين(سلمت) مبناها ونفضت يديها

وتركت الجميع في أسوأ الأحوال (دون) أحوال؟!!!

أين المهنية في هذا العك الإداري؟!

ولئن امتعضتم لعدم وجود شبكة اتصالات فالأمر عذر أقبح من ذنب فشبكة الألياف البصرية تمر بجوار مبناكم السالف وعلى بعد(٦٠مترا) منكم ويتجاوزكم إلى كلية البنات بمسافة( ١٢٠٠متر)والحال منكم جحود لأبعد الحدود!!!

إن التعلل بتوسط المبنى الجديد في محافظة العيدابي (ينتفي) فمن وصل العيدابي سيصل صبيا فبينهما فقط حذفة عصا!!!

يا أحوال جازان:

هناك من أبناء محافظة الداير من وهب مبناه وكيفما تختارون ولمدة سنة وقد يزيدها سنتين دون مقابل رأفة بمن فقد قريبه على الحد ، أو ذهبت أطرافه دون رد، ولكم أن تعلموا بأن هناك:

من شارف على أرذل العمر وهو دون هوية لا لأنه دخيل أو بخيل أو عميل، بل لأنه يسكن حافة جرف أو وسط مهمهة صعبة،ولا يملك حق الانتقال والمصاريف ليثبت مواطنته المتوارثة عن أب عن جد،وهو عرضة بين حين وآخر لينفى خارج الحدود كما حصل لبعضهم بالفعل لعدم تمكنه من إثبات سعوديته، إن هؤلاء وأمثالهم في ذممكم حتى تنفذوا الأمر الوزاري، ولئن أبيتم اليوم لقدرتكم فأنتم غدا حفاة عراة موقوفين أمام الله فبم ستجيبون حالما تسألون؟!!!!