تقرير صحة جازان يعترف: بتر يد ” رضيع أبوعريش ” خالف مزاولة المهنة

تركي السالم(صدى):

استمرارا لمتابعة قضية الطفل ” منصور ” ضحية بتر ذراع قبل عام ، بمستشفى أبوعريش العام، وبعد تبرئة الكادر الطبي من التهم التي وجهتها أسرة الطفل لهم من إهمال، أكد تقرير أصدرته صحة جازان على إدانة الأطباء، واتهامهم بمخالفة مزاولة المهنة.

وأكد التقرير على وجود تقصير من قِبل الفريق المعالج للطفل، يتمثل في عدم متابعة حالة الذراع بصفة دورية خلال فترة تنويمه وبذلك يكونون قد خالفوا نظام مزاولة المهن الصحية في مادته التاسعة والتي تنص على أنه يجب أن يستهدف العمل الطبي دائمًا مصلحة المريض.

يذكر أن الهيئة الصحية الشرعية بجازان قد برأت الكادر الطبي من تهمة بتر يد الرضيع، وذلك بناء على تقرير من الرأي الطبي والذي اكد أن ما حصل للطفل عبارة عن خثرة دموية شريانية نتيجة لإدخال القسطرة الوريدية في الساعد؛ وبالتالي موت الطرف.

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