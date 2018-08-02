” كفاءة ” يؤكد على اتباع نصائح تشغيل المكيفات والثلاجات لتقليل الفواتير

علي القحطاني (صدى):

أكد البرنامج السعودي لكفاءة الطاقة ” كفاءة “، على أن اتباع النصائح الخاصة بشراء الأجهزة الكهربائية وآلية استخدامها، يضمن نسبة توفير جيدة في فواتير الكهرباء شهرياً.

وأوضح أن المكيفات من أكثر الأجهزة المنزلية استخداماً واستهلاكاً للطاقة الكهربائية، خاصة خلال فصل الصيف، وما يشهده من ارتفاع درجات الحرارة بشكل كبير في مناطق عدة من أرجاء المملكة.

وشدد على أن أهم ما يجب ملاحظته قبل شراء جهاز التكييف، ضرورة اختيار الجهاز ذي الكفاءة الأعلى من خلال قراءة بطاقة كفاءة الطاقة الموجودة عليه، إضافة إلى ضرورة التأكد من اختيار المكان المناسب لمساحة المكان المراد تكييفه، فلا يتم شراء مكيف ذي أداء عالٍ على مساحة صغيرة أو العكس، ومن الضروري التأكد من صحة بطاقة كفاءة الطاقة عبر استخدام تطبيق تأكد المتاح على المتاجر الإلكترونية”.

وقدم البرنامج نصائح لابد من مراعاتها عند تشغيل المكيف منها: عدم ترك أبواب الغرفة أو نوافذها مفتوحة، وإجراء الصيانة الدورية للجهاز، وشحنه بغاز الفريون عند الحاجة، وتنظيف فلاتر الهواء أولاً بأول.

وعن الثلاجات ، أكد أنها من الأجهزة التي تعمل على مدار الساعة، لذا يجب أن يعي الجميع كيفية التعامل المثالي معها.

وأضاف: ” ينبغي إبعاد الثلاجة عن مصادر الحرارة الطبيعية مثل الشمس، والاصطناعية مثل البوتجاز أو الأفران، كما يجب ألا تقل المسافة بين الثلاجة والحائط عن 15سم على الأقل “.