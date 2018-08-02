بالفيديو.. أحد الشباب الذين قابلهم ولي العهد في نيوم: عاملنا كإخوة

نايف السالم(صدى):

روى الشاب منصور الشراري، وهو أحد الشباب الذين التقوا بصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد، أمس الثلاثاء، في مدينة نيوم، عن اللقاء الذي تم، كاشفًا أنه حدث بالصدفة.

وأوضح ” الشراري ” في مداخلة على برنامج ” الراصد ” المذاع على قناة ” الإخبارية ” ، مساء اليوم، أن سمو ولي العهد كان في جولة له بمنطقة نزهات برية في محيط المدينة، وتصادف وجودهم في هذه المنطقة.

وأعرب عن إعجابه الشديد بتواضع سمو ولي العهد؛ لأنه عاملهم كإخوة صغار له، كما وصفه بأنه ” أمير الشباب ” ، أو ” أمير التواضع ” .

كما أشار إلى أن تداول المقطع بشكل كبير يؤكد حب الشباب للأمير محمد بن سلمان، كما أن انتشاره يعتبر ردًاعلى الحملات الخارجية التي تحاول تشويش العلاقة بين الشعب السعودي وقيادته.