ضاحي خلفان: قطر لا تستطيع تنظيم كأس العالم لقلة الغرف
قال نائب رئيس شرطة دبي الفريق ضاحي خلفان، عمليا ومنطقيا واستيعابيا قطر لا تستطيع تنظيم كاس العالم لقلة الغرف، حيث أن الاسرة لا تكفي للاعبين الاحتياط والصحفيين.
وأضاف عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” : ما بالكم بالبشر الذين يشجعون انديتهم من العالم، مواصلات قطر ما تكفي للنقل، ولا التاكسي ال 500 تاكسي.
الجوهرة[ عدد التعليقات: 1011 ] نشر منذ 48 دقيقة
معك حق
زائر[ عدد التعليقات: 2563 ] نشر منذ 29 دقيقة
عشان كذا السعودية بتسوي فنادق في سلوى