ضاحي خلفان: قطر لا تستطيع تنظيم كأس العالم لقلة الغرف

طلال الضوي(صدى):

قال نائب رئيس شرطة دبي الفريق ضاحي خلفان، عمليا ومنطقيا واستيعابيا قطر لا تستطيع تنظيم كاس العالم لقلة الغرف، حيث أن الاسرة لا تكفي للاعبين الاحتياط والصحفيين.

وأضاف عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” : ما بالكم بالبشر الذين يشجعون انديتهم من العالم، مواصلات قطر ما تكفي للنقل، ولا التاكسي ال 500 تاكسي.