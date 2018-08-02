إعادة تشغيل قطار الخرج – الرياض بعد توقف استمر 17 عام

حمود العنزي(صدى):

بعد توقف استمر 17 عامًا أعلنت محطة قطار الخرج، اليوم الأربعاء، عن عودتها للحياة مع إنطلاق أول رحلة ركاب تجريبية، والتي كان على متنها مدير فرع مؤسسة السكة الحديدية بالرياض ” محمد صالح القحطاني ” وبعض المسؤولين في المؤسسة.

وفي هذا السياق قام مدير محطة الخرج ” خالد الحميدي ” ، باستقبال مدير فرع مؤسسة السكة الحديدية بالرياض في جولته التفقدية التي قام بها اليوم لرصد الملاحظات في الرحلة.

والجدير بالذكر أن ” قطار الخرج-الرياض ” من الطراز الاقتصادي، ويتكون من 5 عربات سعة 80 مقعدًا؛ منها عربة للطعام بداخلها بوفيه للوجبات السريعة.

وتعد كثرة التقاطعات التي تجبر القطار على إبطاء سرعته إلى ٦٠ كم، وعدم وجود مركز إسعاف أو دفاع مدني أو قسم شرطة بالقرب من المحطة لخدمة ركاب القطار وأهالي حي القطار، وبُعد المحطة من وسط المدينة، وعدم وجود طريق مباشر لها، هي أبرز المشاكل التي تواجه قطار ” الخرج- الرياض ” .

ومن جانبهم يأمل الأهالي أن نتهي هذه العقبات بأسرع وقت، لا سيما أن المملكة تسخر الإمكانات لخدمة المواطنين وتذليل العقبات أمامهم.

ومن المقرر أن تسير المؤسسة 4 رحلات أسبوعية لمدة شهر تجريبيًّا؛ لرصد الملاحظات والعقبات قبل يتم تشغيل الخط رسميًّا.