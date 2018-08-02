3 شبان يطيحون بمجهولين أقدموا على سرقة مسنة بتثليث

أبها(صدى):

نجح ثلاثة شبان بمحافظة تثليث، اليوم الأربعاء، في الإطاحة بعدد من المجهولين حاولوا دخول أحد المساكن في حي حارة المصبح بعد تسلقه، وبه مسنة، وذلك بعد سماعهم صراخها تستغيث، حيثوا طاردوهم وألقوا القبض عليهم وتم تسليمهم للجهات المعنية.

جاءت تفاصيل الواقعة عند مرور الشبان ” عايض بن سعد الشبوي، عبدالعزيز بن حمد الشبوي، فيحان بن حمد الشبوي ” بمركبتهم بالشارع العام بحارة المصبح بمحافظة تثليث، وتفاجؤوا بمحاولة عدد من المجهولين الأفارقة يعتلون أحد المساكن، حيث شاهدوهم يلوذون بالفرار.

وفي الوقت ذاته صرخت المسنة للاستغاثة وطلب المساعدة، وما إن هرب المجهولون من المنزل تمت مطاردتهم واستيقافهم بالرغم من حمل أحدهم سلاحًا أبيض ” ساطور ” ، وتم إبلاغ الجهات الأمنية لتتولى التحقيق وضبط الجناة وتسليمهم للجهات المعنية.

وفي السياق ذاته ” أشاد ” الكثير من الأهالي بشجاعة وبسالة الشبان، ودورهم في مساعدة رجال الأمن في ضبط الجناة وسط دعواتهم بتكريمهم.