11 ختما رسميا فقدوا من أمانة محافظة بمكة المكرمة

نايف السالم(صدى):

فقدت أمانة إحدى المحافظات التابعة لمكة المكرمة، 11 ختمًا رسميًا خلال الفترة الماضية، دون معرفة الأسباب.

وتوصف بعض الأختام المفقودة بأنها ” أختامًا سرية ” ، كما أنها خاصة بإدارات وجهات حيوية داخل الأمانة.

وأشارت مصادر، إلى أن هذه الأختام خاصة بشكل مباشر بالاستثمار والشؤون القانونية وإدارة المشاريع وصحة البيئة، وإدارات فحص الملكيات وكذلك أختام المقابر.

وأصدرت الأمانة، تعميمًا على الجهات مختصة تضمن صورًا من نماذج الأختام، مطالبة بإلغاء اعتمادها.