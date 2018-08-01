الأفلاج توفر السكن المجاني للمعلمين والمعلمات الجدد الموجهين للمحافظة

علي القحطاني(صدى):

وجّه مدير تعليم الأفلاج الدكتور محمد بن إبراهيم آل مغيرة؛ بتوفير السكن لـ 54 معلماً جديداً تمّ توجيههم إلى مدارسهم بالمحافظة هذا الأسبوع.

وقام آل مغيرة؛ بزيارة بيت الطالب للوقوف من كثب على تهيئة المقر لسكنهم وتوفير الاحتياجات كافة ليستقبل المعلمين الجدد به.

تأتي هذه المبادرة من “تعليم الأفلاج” من أجل توفير المناخ الملائم للمعلمين الجدد للوقوف معهم في حياتهم العملية الجديدة، حتى يتسنى لهم التعرُّف على المحافظة وحصولهم على السكن الخاص بهم ومعرفة مواقع مدارسهم، كما سيُقام للمعلمين الجدد برنامج تدريبي الأسبوع المقبل في قاعة الملك عبدالله في مقر السكن نفسه ببيت الطالب.

وتسعى “تعليم الأفلاج” عبر العمل على بذل جميع أقسام الإدارة التربوية والإدارية الأدوار التكاملية كافة، لإنهاء الاستعدادات اللازمة لاستقبال المعلمين وتهيئتهم لبدء العام الجديد.

وفي شأن ذي صلة أعلنت مجموعة درة الألماسة للوحدات السكنية عبر حسابها على تويتر أنه تماشياً مع قرار مدير التعليم بمحافظة الأفلاج الدكتور محمد آل مغيرة فإننا نقدم السكن المجاني للمعلمات الجدد في هذه الفترة لحين بدء الدراسة ، مثمنه في الوقت نفس مبادرة تعليم الأفلاج واللفتة الرائعة بتوفير السكن للمعلمين الجدد .