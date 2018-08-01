رسميًا .. الكرواتي ” فيرساليكو ” بصفوف إنترميلان

طلال الغامدي(صدى):

أعلن نادي إنترميلان الإيطالي، اليوم الأربعاء، عن ضم اللاعب الكرواتي الظهير الأيمن ” شيم فيرساليكو ” ، قادمًا من صفوف أتلتيكو مدريد الإسباني على سبيل الإعارة.

وأعلن ” أتلتيكو مدريد ” ، أمس عن رحيل لاعبه، وقدوم الظهور الأيمن الكولومبي ” سانتياجو أرياس ” من صفوف ” إيندهوفن ” الهولندي.

وأنضم ” فيرساليكو ” البالغ 26 عامًا، لصفوف إنتر لموسم واحد على سبيل الإعارة مع أحقية الشراء.

هذا وحصد ” فيرساليكو ” ، على المركز الثاني مع منتخب كرواتيا في كأس العالم الأخيرة بعد الخسارة من فرنسا بأربعة أهداف مقابل هدفين في نهائي كأس العالم، كأبرز إنجاز لمنتخب بلاده.

كما سبق لـ ” فيرساليكو “، أن لعب بصفوف ” جنوى وساسولو ” الإيطالي، حيث ساهم في تأهل الأخير للدوري الأوروبي للمرة الأولى في تاريخه، ليرحل في صيف عام 2016 لصفوف ” الروخيبلانكوس ” تحت قيادة دييجو سيميوني.

وشارك ” فيرساليكو ” خلال موسمين، في 54 مباراة، مسجلًا هدفًا وحيدًا في جميع المسابقات، ومحققًا لقب الدوري الأوروبي الموسم الماضي بالفوز على مارسيليا في النهائي 3-0.

ويواصل ” إنترميلان ” تدعيم صفوفه بعد العودة لدوري أبطال أوروبا، عقب ضم ” ناينجولان، ودي فري، واسامواه، ولوتارو مارتينيز ” .