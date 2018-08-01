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اندلاع اشتباكات بين ” عصائب الحق ” و ” العشائر ” في صلاح الدين العراقية

اندلاع اشتباكات بين ” عصائب الحق ” و ” العشائر ” في صلاح الدين العراقية
بغداد(صدى):

أعلن محافظ صلاح الدين العراقية، مساء اليوم، عن اندلاع اشتباكات بين ما وصفهم بميليشيا عصائب الحق والعشائر في الدجيل.

وقال محافظ صلاح الدين، إن العشائر ترفض ممارسات ” عصائب الحق ” وتطالبها بالرحيل، متهمًا ” ميليشيا عصائب الحق ” بارتكاب عمليات خطف وقتل بحق المدنيين.

من جانبه، تدخل الجيش العراقي لوقف اشتباكات المليشيا والعشائر في الدجيل، معلنًا عن فرض حظرا للتجوال في الدجيل.


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2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 1799 ] نشر منذ 46 دقيقة

لا حول ولا قوة الا بالله

[ عدد التعليقات: 1009 ] نشر منذ 45 دقيقة

الله يهدي الحال

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