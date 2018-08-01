اندلاع اشتباكات بين ” عصائب الحق ” و ” العشائر ” في صلاح الدين العراقية
أعلن محافظ صلاح الدين العراقية، مساء اليوم، عن اندلاع اشتباكات بين ما وصفهم بميليشيا عصائب الحق والعشائر في الدجيل.
وقال محافظ صلاح الدين، إن العشائر ترفض ممارسات ” عصائب الحق ” وتطالبها بالرحيل، متهمًا ” ميليشيا عصائب الحق ” بارتكاب عمليات خطف وقتل بحق المدنيين.
من جانبه، تدخل الجيش العراقي لوقف اشتباكات المليشيا والعشائر في الدجيل، معلنًا عن فرض حظرا للتجوال في الدجيل.
فهد[ عدد التعليقات: 1799 ] نشر منذ 46 دقيقة
لا حول ولا قوة الا بالله
نوير[ عدد التعليقات: 1009 ] نشر منذ 45 دقيقة
الله يهدي الحال