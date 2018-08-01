تحت شعار ” رؤيتي مستقبلي ” سفارة خادم الحرمين تنظم يوم المهنة بلندن

حسين العلي(صدى):

تنظم الملحقية الثقافية بسفارة خادم الحرمين الشريفين بلندن فعاليات يوم المهنة السادس خلال الفتره ( 31 أغسطس- 1 سبتمبر ) تحت شعار ( رؤيتي مستقبلي ) وذلك بالتعاون مع وزارة التعليم و وزارة العمل و الشؤون الإجتماعية و شركة الخليج للمؤتمرات وفقا لأهداف رؤية المملكة 2030 ، حيث يلتقي ممثلو الجهات الحكومية والاهلية بالخريجين والطلاب المتوقع تخرجهم من الجامعات البريطانية لهذا العام لعرض الفرص الوظيفية المتاحة لديهم كما وتطلع تلك الجهات على ما تقدمة الجامعات من تخصصات وبرامج تهدف إلى اعداد كوادر سعودية مميزة.

وتهدف فعاليات يوم المهنة في نسختة السادسة إلى توفير فرص التوظيف والتدريب والتطوير لطلاب وطالبات المملكة لتعزيز قدراتهم وصقل مواهبهم.

هذا ومن المقرر مشاركة 130 جهة من القطاع الخاص والحكومي مما يزيد من تتنوع الفرص الوظيفية في مجالات الطاقة ، الصناعة ، الإتصالات ، السياحة ، التأمين ، التعليم ، الإعلام والرياضة.