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  3. خالد المعجل: لا اؤيد قرار التعاقد مع حراس أجانب

خالد المعجل: لا اؤيد قرار التعاقد مع حراس أجانب




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