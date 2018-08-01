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بالفيديو.. ” الخثلان ” يوضح كيف تكون صلاة المسافر في الحج

بالفيديو.. ” الخثلان ” يوضح كيف تكون صلاة المسافر في الحج
عادل الحربي (صدى):

أوضح الشيخ الدكتور سعد الخثلان، الأستاذ بكلية الشرعية بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، كيف تكون صلاة المسافر في الحج.

وقال خلال لقائه ببرنامج ” يستفتونك ” المذاع على قناة ” الرسالة ” ، إنه إذا كان الحاج سيأتي من بلاد بعيدة مسافتها أكثر من 8 كيلو متر، فيعتبر مسافر ويرخص برخص السفر، الخاصة بالجمع والقصر، حتى يعود لبلده.

وأضاف أن سنن الرواتب تترك في السفر ما عدا سنة الفجر والوتر.


تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 244 ] نشر منذ 42 دقيقة

جزاك الله كل خير

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