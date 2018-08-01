بالفيديو.. ” الخثلان ” يوضح كيف تكون صلاة المسافر في الحج
أوضح الشيخ الدكتور سعد الخثلان، الأستاذ بكلية الشرعية بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، كيف تكون صلاة المسافر في الحج.
وقال خلال لقائه ببرنامج ” يستفتونك ” المذاع على قناة ” الرسالة ” ، إنه إذا كان الحاج سيأتي من بلاد بعيدة مسافتها أكثر من 8 كيلو متر، فيعتبر مسافر ويرخص برخص السفر، الخاصة بالجمع والقصر، حتى يعود لبلده.
وأضاف أن سنن الرواتب تترك في السفر ما عدا سنة الفجر والوتر.
الجوهرة[ عدد التعليقات: 244 ] نشر منذ 42 دقيقة
جزاك الله كل خير