إسقاط الإقامة عن مكفول غادر بتأشيرة خروج وعودة وانتهت.. ” الجوازات ” تجيب

علي القحطاني (صدى):

تفاعلت الجوازات مع سؤال مواطن عن إسقاط الإقامة عن مكفول غادر بتأشيرة خروج وعودة وانتهت.

وجاء فيه : لوسمحت لدينا مكفول غادر المملكه بتاشيره خروج وعوده والان انتهت الخروج والعوده وايضاً الاقامه كيف يمكن اسقاط الاقامه علماً بانه قام بتطليق زوجته قبل المغادره ولازالت تحت كفالته وهي داخل المملكه كيف اجراء الغاء الاقامه واسقاطها؟ ”

وردت الجوازات على ” تويتر ” : اهلاًبك، عزيزنا تسجيل “ خرج ولم يعد ” آليًا، وذلك بعد مرور شهرين من تاريخ انتهاء تأشيرة الخروج والعودة للوافد دون الحاجة لمراجعة الجوازات.