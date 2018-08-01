شك زوجة دفعها لإدخال زوجها المستشفي

بكين(صدى):

أقدمت زوجة صينية، على بتر العضو الذكري لزوجها وذلك بدافع جنون الشك والغيرة، بعدما زاد ارتيابها في خيانته لها، وهاجمت زوجها وهو ينظف أسنانه، على إثر مناقشة حادة.

قال الزوج ” لي ” صاحب 30 عامًا، إنه تعرض للاعتداء من قبل زوجته في مقاطعة جيانغشي جنوبي الصين، ما اضطره للفرار إلى المستشفى مصابًا بنزيف حاد نتيجة الإصابة التي تعرض لها.

وأضاف ” الزوج ” لوسائل إعلام صينية، أن زوجته كانت دائمًا تشك فيه بشكل مستمر، حتى إنها منعته من التحدث لأي زميلة أو صديقة له، خوفًا من أن يخدعها أو يخونها، حتى وصل الأمر لمنعه من الابتسام للنساء.

وأوضح ” الزوج ” ، المحتجز بالمستشفى: ” كنت أتناقش مع زوجتى ولم ألاحظ أنها كانت تحتجز زوجًا من المقصات إلى أن فقدت السيطرة وهاجمتنى بالشفرات ” .

وأكمل ” لي ” : ” كنا نتجادل في كثير من الأحيان ولكن لم أتوقع أن تقدم على بتر أعضائي التناسلية “.

ومن جانبه، قال الطبيب المعالج لـ ” لى ” ، إنه خضع لجراحة عاجلة داخل غرفة العمليات، ولكن التعافي الكافي سيكون تحديًا كبيرًا، وأن قدراته الجنسية ستتأثر بعد تعافيه ” .