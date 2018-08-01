الأمن العام: التحقيق جار في فيديو افتعال أردني حادث دهس لسعودي
قال الناطق الاعلامي باسم مديرية الامن العام ان التحقيق جار في مقطع فيديو جرى تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي ظهر خلاله احد الاشخاص يقوم بافتعال حادث دهس بعد ان قام بالقاء نفسه على احدى المركبات التي تحمل لوحة ارقام دولة عربية ، للتاكد من ملابساته وظروفه .
ونفى الناطق الاعلامي ان يكون افتعال حوادث الدهس يقتصر على المركبات التي تحمل لوحات ارقام دول عربية فقط مؤكدا انها تسجل بين الحين والاخر حوادث مماثلة مع مركبات اردنية ويقوم بها اشخاص من ذوي الاسبقيات بهدف اخذ مبلغ مالي من سائق المركبة من اجل عدم متابعة الاجراءات القانونية .
واهاب االناطق الاعلامي بكافة الاخوة السائقين تجنب الوقوع ضحية لمثل اولئك المحتالين واتباع كافة الاجراءات القانونية وعدم انهاء مثل تلك الحوادث خارج اطار القانون وفي حال الشك بافتعال الحادث ابلاغ اقرب مركز امني علما بان الشخص الذي ظهر في مقطع الفيديو من الاشخاص المعروفين والمكررين لمثل هذه القضايا .
الجوهرة[ عدد التعليقات: 1319 ] نشر منذ 1 ساعة
الله يسترها
ملعوب علينا[ عدد التعليقات: 238 ] نشر منذ 1 ساعة
منذ خيانة ” المملكة الأردنية ” ووقوفها مع دولة العراق وإحتلال دولة الكويت والسعودية ” الخافجى ” مازالت مستمرة هذة الخيانة والكرة لشعوب دول الخليج , تهريب المخدرت من قبل المنافذ الأردنية بكمية كبيرة هى أكبر دليل على إستمرار الخيانة لهذة الدول لدول الخليج العربى , ووقوف المملكة الأردنية ودولة العراق وتهجير العراقين إلى دولة إسرائيل المحتلة هو أكبر دليل أيضا على خيانة العراق وصنع تجارة وشركات أردنية مع إسرائيل أيضا لأكبر دليل على إستمرار الخيانة العربية .
فهد[ عدد التعليقات: 1799 ] نشر منذ 6 دقائق
الله لا يوفقهم هاذولا المجرمين
نوير[ عدد التعليقات: 1009 ] نشر منذ 4 دقائق
والله ما حد فيه يتجنب هاذولي