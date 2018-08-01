الأمن العام: التحقيق جار في فيديو افتعال أردني حادث دهس لسعودي

سعيد العجل(صدى):

قال الناطق الاعلامي باسم مديرية الامن العام ان التحقيق جار في مقطع فيديو جرى تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي ظهر خلاله احد الاشخاص يقوم بافتعال حادث دهس بعد ان قام بالقاء نفسه على احدى المركبات التي تحمل لوحة ارقام دولة عربية ، للتاكد من ملابساته وظروفه .

ونفى الناطق الاعلامي ان يكون افتعال حوادث الدهس يقتصر على المركبات التي تحمل لوحات ارقام دول عربية فقط مؤكدا انها تسجل بين الحين والاخر حوادث مماثلة مع مركبات اردنية ويقوم بها اشخاص من ذوي الاسبقيات بهدف اخذ مبلغ مالي من سائق المركبة من اجل عدم متابعة الاجراءات القانونية .

واهاب االناطق الاعلامي بكافة الاخوة السائقين تجنب الوقوع ضحية لمثل اولئك المحتالين واتباع كافة الاجراءات القانونية وعدم انهاء مثل تلك الحوادث خارج اطار القانون وفي حال الشك بافتعال الحادث ابلاغ اقرب مركز امني علما بان الشخص الذي ظهر في مقطع الفيديو من الاشخاص المعروفين والمكررين لمثل هذه القضايا .