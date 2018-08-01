الأمر بالمعروف: لوحات وعبارات توجيهية في شوارع وميادين المجمعة

سعيد العجل(صدى):

هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمحافظة المجمعة تضع لوحات في شوارع وميادين المجمعة متضمنة عبارات توجيهية وتوعوية مناسبة لمختلف شرائح المجتمع .

بمتابعة وإشراف من فضيلة رئيس هيئة محافظة المجمعة الشيخ شايع البغيليل وفضيلة مساعده الشيخ حسن الحسن.

وذلك ضمن برنامج الشراكات التوعوية التي تنفذها الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بتوجيه من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين بتفعيل الشراكات مع الجهات الحكومية والغير حكومية لإعداد برامج مشتركة معنية بالجوانب التوعوية لكل شرائح المجتمع .

ومن جانبه شكر مسؤول قسم التوعية والتوجيه بهيئة محافظةالمجمعة الأستاذ / عبدالله الوكيل كلا من بلدية المجمعة وشركة زوايا للدعاية والإعلان وللإعلاميين بالمحافظة على تعاونهم مع الهيئة لتنفيذ هذا البرنامج.