مي العيدان لـ حليمة بولند: هوا اللي يطلق يبقى حلو كده
نشرت الإعلامية الكويتية، مي العيدان، صورًا لمواطنتها حليمة بولند خلال زيارتها إلى لبنان، معلقة : ” حليمة بولند نيووو.. هوا اللي يطلق يبقى حلو كده ” .
ووثَّقت ” بولند ” المنشور وعقت قائلة : ” الزميلة العزيزة الإعلامية مي العيدان شكرًا على الإطراء اللطيف ” .
وكانت قد انتشرت خلال الفترة الماضية أنباء تفيد بطلاق حليمة بولند بعد نحو شهرين من زواجها، إلا أنها لم تعلن ذلك صراحة.
رامي[ عدد التعليقات: 203 ] نشر منذ 1 ساعة
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