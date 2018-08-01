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مي العيدان لـ حليمة بولند: هوا اللي يطلق يبقى حلو كده

مي العيدان لـ حليمة بولند: هوا اللي يطلق يبقى حلو كده
أميرة خالد(صدى):

نشرت الإعلامية الكويتية، مي العيدان، صورًا لمواطنتها حليمة بولند خلال زيارتها إلى لبنان، معلقة : ” حليمة بولند نيووو.. هوا اللي يطلق يبقى حلو كده ” .

ووثَّقت ” بولند ” المنشور وعقت قائلة : ” الزميلة العزيزة الإعلامية مي العيدان شكرًا على الإطراء اللطيف ” .

وكانت قد انتشرت خلال الفترة الماضية أنباء تفيد بطلاق حليمة بولند بعد نحو شهرين من زواجها، إلا أنها لم تعلن ذلك صراحة.


تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 203 ] نشر منذ 1 ساعة

تعبتي الصبايا من بعدك ياسندريلا وتعبتي الشباب ايضا يتابعو اخبارك في السناب والانستغرام

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