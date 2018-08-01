البحرين تضبط عصابة تهرب المخدرات عبر جسر الملك فهد
ضبطت شرطة مكافحة المخدرات في البحري، أربعة أشخاص يقومون بتهريب المخدرات عبر جسر الملك فهد بقصد البيع والتعاطي.
وتفصيلًا، أوضح مدير عام الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية بالبحرين، أن العصابة التي تم ضبطها تتكون من اثنين من البحرين واثنين من دول خليجية أخرى، مشيرًا إلى أنه تم ضبط بحوزتهم نحو 2 كيلو جرام من الحشيش ومبالغ مالية.
وبيَّن أن الإدارة تلقت معلومات بشأن ترويج بحرينيين لمادة الحشيش المخدرة، بعد استلامها من قبل شخصين خليجيين يقومان بتهريبها عبر المنفذ البري، حيث تم تحديد هوية المذكورين والقبض عليهم.
ابن البلد[ عدد التعليقات: 148 ] نشر منذ 1 ساعة
حسبي الله عليهم الحمد لله ان انكشف أمرهم
ابن البلد[ عدد التعليقات: 148 ] نشر منذ 1 ساعة
حسبي الله عليهم الحمد لله ان انكشف أمرهم
ملعوب علينا[ عدد التعليقات: 238 ] نشر منذ 1 ساعة
الشيعة ” الماجوس ” هم أساس خراب وإنتشار المخدرات من ” إيران والعراق وسوريا وفلسطين ولبنان ” جميع الشيعة المنتمين إلى إيران المنتشرين بهذة الدول عصابة إجرامية تريد الفتك بدول الخليج العربى وشبابة , والهدف إفساد الشباب بالجلوس على المقاهى لتجارة المخدرات . أصبح الأن زراعة المخدرات بدولة لبنان وفلسطين شئ طبيعى يجهرون بها ويتاجرون بالمخدرات بتعليمات من دولة إيران الماجوسية .