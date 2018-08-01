البحرين تضبط عصابة تهرب المخدرات عبر جسر الملك فهد

المنامة(صدى):

ضبطت شرطة مكافحة المخدرات في البحري، أربعة أشخاص يقومون بتهريب المخدرات عبر جسر الملك فهد بقصد البيع والتعاطي.

وتفصيلًا، أوضح مدير عام الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية بالبحرين، أن العصابة التي تم ضبطها تتكون من اثنين من البحرين واثنين من دول خليجية أخرى، مشيرًا إلى أنه تم ضبط بحوزتهم نحو 2 كيلو جرام من الحشيش ومبالغ مالية.

وبيَّن أن الإدارة تلقت معلومات بشأن ترويج بحرينيين لمادة الحشيش المخدرة، بعد استلامها من قبل شخصين خليجيين يقومان بتهريبها عبر المنفذ البري، حيث تم تحديد هوية المذكورين والقبض عليهم.