الجوازات: شرطان يسمحان للعسكرين التنقل في دول التعاون الخليجي بالهوية الوطنية
أوضحت المديرية العامة للجوازات، اليوم الأربعاء، أن كل من يحمل هوية وطنية يمكنه التنقل بين دول مجلس التعاون الخليجي بشرط استمرار الصلاحية.
وأكدت ” الجوازات ” ذلك من خلال ردها على مغرد وجه سؤالًا قال فيه: ” السلام عليكم هل يحتاج العسكري جوازًا للسفر للإمارات علمًا أن لديه وثيقة سفر خارجية؟ ” .
وأجابت ” الجوزات ” بتغريدة عبر حسابها الرسمي في ” تويتر ” ، قالت فيها: ” وعليكم السلام، يستطيع كل من يحمل هوية وطنية التنقل بين دول مجلس التعاون الخليجي بشرط صلاحيتها أكثر من 3 أشهر، وموافقة من المرجع العسكري “.
ملعوب علينا[ عدد التعليقات: 238 ] نشر منذ 1 ساعة
الله يديم الخير والسلام والمحبة بين أعضاء دول مجلس التعاون الخليجى ” هذة ضربة قوية ضد إيران ” الماجوسية ” .