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الجوازات: شرطان يسمحان للعسكرين التنقل في دول التعاون الخليجي بالهوية الوطنية

الجوازات: شرطان يسمحان للعسكرين التنقل في دول التعاون الخليجي بالهوية الوطنية
نايف السالم(صدى):

أوضحت المديرية العامة للجوازات، اليوم الأربعاء، أن كل من يحمل هوية وطنية يمكنه التنقل بين دول مجلس التعاون الخليجي بشرط استمرار الصلاحية.

وأكدت ” الجوازات ” ذلك من خلال ردها على مغرد وجه سؤالًا قال فيه: ” السلام عليكم هل يحتاج العسكري جوازًا للسفر للإمارات علمًا أن لديه وثيقة سفر خارجية؟ ” .

وأجابت ” الجوزات ” بتغريدة عبر حسابها الرسمي في ” تويتر ” ، قالت فيها: ” وعليكم السلام، يستطيع كل من يحمل هوية وطنية التنقل بين دول مجلس التعاون الخليجي بشرط صلاحيتها أكثر من 3 أشهر، وموافقة من المرجع العسكري “.


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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 238 ] نشر منذ 1 ساعة

الله يديم الخير والسلام والمحبة بين أعضاء دول مجلس التعاون الخليجى ” هذة ضربة قوية ضد إيران ” الماجوسية ” .

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