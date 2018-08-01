النمر محذرًا: الإفراط في تناول القهوة والشاي يؤثرعلى القلب والضغط

علي القحطاني(صدى):

حذر الدكتور ” خالد النمر ” استشاري أمراض القلب وقسطرة الشرايين، اليوم الأربعاء، من الإفراط في استهلاك الكافيين في القهوة والشاي، وذلك نتيجة للأثار المترتبة عليه من ” خفقان القلب أو رفع الضغط مؤقتًا، أو زيادة الحموضة في المعدة أو قد يكون الشخص سريع الانفعال، وحدوث الأرق والتأثير على النوم ” .

وقال ” النمر ” ، في حديثه عن مخاطر القهوة والكافيين في برنامج ” صباح السعودية ” : بالنسبة للإنسان الطبيعي يفترض ألا يتعدَّى استهلاكه الكافيين يوميًّا، سواء من شرب الشاي أو القهوة من 300-400 ملجرام، وهو ما يعادل ” 3 أكواب قهوة أمريكية أو 8 فناجين قهوة عربية ” .

وأضاف ” النمر ” ، أن وصول الدم إلى الكافيين يكون بعد 15 دقيقة من تناول الشاي أو القهوة، وبعد 45 يصل إلى أعلى تركيز له في الدم ويظل في الدم 4 ساعات.

وأكمل استشاري القلب: أَعرفُ مرضى لديّ يقدمون على إجازات في شهر رمضان لعدم قدرتهم على الدوام والعمل بدون القهوة، فهم يتناولون القهوة على السحور وينامون طيلة النهار.

وأشار ” النمر ” ، إلى نتائج دراسة محلية كشفت أن 7٪ من الذين يستهلكون القهوة في السعودية يستهلكون معدلات كبيرة من الكافيين تصل إلى 2700 ملجرام.

وألمح ” النمر ” ، إلى تجربته في التقليل من تناول الكافيين قائلًا: كنت أشرب 3-4 أكواب قهوة يوميًّا، لكن الآن توقفتُ وأصبحتُ لا أزيد عن تناول كوب واحد فقط من القهوة وبدون شرب الشاي، وعودتني نفسي على ذلك وفي رمضان قد أعاني في أول يومين فقط ثم أعتاد على ذلك.