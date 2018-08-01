بالفيديو.. تعرف على بعض المخالفات التي تحدث في المدارس الأهلية

حمود العنزي (صدى):

عرض برنامج ” الراصد ” المذاع على قناة ” الإخبارية ” مساء اليوم، عددًا من المخالفات التي تحدث في المدارس الأهلية، والتي تسيطر عليها نسبة كبيرة من غير السعوديين.

وأكد مذيع ” الراصد ” ، أن المخالفات تضمنت تهريب المعلمين من الأبواب الخلفية في الحملات الأمنية، كما أن صيغ العقود الجديدة يحدد فيها انتهاء العقد وانتهاء العام الدراسي وتحسب المدد 8 أشهر فقط حتى لا تدفع تأمينات المعلم.

وشملت المخالفات وفقًا للبرنامج، عدم تطبيق شرط التأمين الصحي، والضغط على المعلمين والمعلمات في وقت الدوام الصباحي والمسائي.