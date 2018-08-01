  • الأربعاء 1

    أغسطس

  1. الرئيسية
  2. الاخبار المحلية
  3. بالفيديو.. تعرف على بعض المخالفات التي تحدث في المدارس الأهلية

بالفيديو.. تعرف على بعض المخالفات التي تحدث في المدارس الأهلية

بالفيديو.. تعرف على بعض المخالفات التي تحدث في المدارس الأهلية
حمود العنزي (صدى):

عرض برنامج ” الراصد ” المذاع على قناة ” الإخبارية ” مساء اليوم، عددًا من المخالفات التي تحدث في المدارس الأهلية، والتي تسيطر عليها نسبة كبيرة من غير السعوديين.

وأكد مذيع ” الراصد ” ، أن المخالفات تضمنت تهريب المعلمين من الأبواب الخلفية في الحملات الأمنية، كما أن صيغ العقود الجديدة يحدد فيها انتهاء العقد وانتهاء العام الدراسي وتحسب المدد 8 أشهر فقط حتى لا تدفع تأمينات المعلم.

وشملت المخالفات وفقًا للبرنامج، عدم تطبيق شرط التأمين الصحي، والضغط على المعلمين والمعلمات في وقت الدوام الصباحي والمسائي.


تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 1001 ] نشر منذ 8 دقائق

الله يسترها

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *