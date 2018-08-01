مواطن يرغب في استقدام هولندي هارب من الكفيل.. ” الجوازات ” تجيب

علي القحطاني(صدى):

وجه مواطن، تساؤلًا إلى الحساب الرسمي للمديرية العامة للجوازات عبر ” تويتر ” ، حول إمكانية عودة موظف هولندي تهرف من كفيله السابق ولم يعد إلى المملكة بعد أن تم إصدار تأشيرة خروج وعودة له.

وجاء سؤال المواطن على النحو التالي: ” هولندي أخذ تأشيرة خروج وعودة من كفيله ولم يعد، وأنا أحتاجه للعمل لدي.. طبعاً النظام لا يحق له العودة للسعودية إلا بعد خمس سنوات، هل يحق لي إحضاره بتأشيرة زيارة عمل أو ما هي الحلول لحاجتي لخدمات هذا الشخص؟ ” .

ورَّدت الجوازات في تغريدة لها كالأتي: ” من خرج ولم يعد، التعليمات تمنع رجوعه لمدة ثلاث سنوات إلا على صاحب العمل السابق بتأشيرة جديدة لا يشمل التابعين ” .