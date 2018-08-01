سيدة حامل تجد سائل تنظيف بدلاً من القهوة في مطعم شهير

واشنطن(صدى):

وجدت فتاة حامل في شهرها الثامن سائل تنظيف بدلًا من القهوة في مشروبها، في أحد المحلات الأمريكية الشهيرة، وبعد جدل كبير مع نادل المطعم أخبرها أن المدير غير موجود.

وصممت السيدة على موقفها حيث أخذت رقم مدير المطعم لتخبره بالواقعة، حيث أخبرها أحد العمال أن ماكينة القهوة كانت مليئة بسائل التنظيف.

أكّد وكيل الشركة أن المطعم ، معروف باتباعه القواعد الصحية، مشيرًا إلى اتخاذ الإدارة إجراءات فورية لمراجعة قواعد التنظيف المناسبة مع الفريق، حيث تم وضع علامات تنبيه إضافية.