إحالة ولي أمر الطالب المتجاوز غيابه ٢٠٪ إلى ” حماية الطفل “

علي القحطاني(صدى):

قررت وزارة التعليم، إحالة وليّ أمر الطالب للجهات المختصة بحماية الطفل عند تجاوز غياب ابنه ما نسبته ٢٠٪ من العام الدراسي بدون عذر.

وتضمنت الأحكام العامة في المواظبة الواردة في الدليل على أنه إذا بلغت نسبة غياب الطالب ” ٥% ” عن المدرسة دون عذر مقبول، سواء كانت متصلة أو متقطِّعة خلال العام الدراسي. يجب على إدراة المدرسة استدعاء ولي أمر الطالب للحضور إلى المدرسة، ويؤخذ عليه تعهد خطي بانتظام ابنه في الدراسة.

كما تضمن : وإذا وصلت نسبة غياب الطالب إلى ١٠% يتم عقد اجتماع لجنة التوجيه والإرشاد، ويُنذَر الطالب، ويُستدعَى ولي الأمر أيضاً، وتوضح له الإجراءات المترتبة على الغياب، ثم يُحال الطالب لوحدة الخدمات الإرشادية حينما يبلغ غيابه نسبة ١٥٪، مع استدعاء ولي أمره كذلك؛ لتوضيح الإجراءات له.