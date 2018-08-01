ضبط أسلحة نارية وحبوب مخدرة بحوزة مواطن بالأفلاج

علي القحطاني (صدى):

نجح مركز الضبط الأمني في محافظة الأفلاج، اليوم الأربعاء، من ضبط مواطن بحوزته أسلحة نارية وحبوب المخدرة.

تمكن رجال الأمن ” نقطة التفتيش ” بالأفلاج، من توقيف قائد مركبة من نوع جيب في العقد الرابع من عمره وذلك بعد الاشتباه فيه، وبتفتيشها عثر بداخلها على أسلحة نارية و20 حبة مخدرة.

وأكدت ” أجهزة الأمن ” ، على تحرير محضر بالواقعة وتسليم المواطن والمضبوطات للجهات ذات الاختصاص بالمحافظة.