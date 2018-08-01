انترميلان يسعى لضم ” مودريتش “

ماجد محمد(صدى):

يسعى نادي ” انترميلان ” الإيطالي، إلى ضم اللاعب الكرواتي ” لوكا مودريتش ” نجم وسط ريال مدريد الإسباني بطل أوروبا، بصفوف الفريق خلال الموسم القادم.

وأوضحت وسائل إعلام إيطالية، أن مسئولي انتر يجرون اتصالات بممثلي ” مودريتش ” وذلك أملًا في ضم الكرواتي رغم صعوبة الصفقة.

الجدير بالذكر أن ” مودريتش ” صاحب الـ 32 عام ساهم بشكل كبير في الفوز بلقب ثالث تواليا ” لريال مدريد ” في دوري أبطال أوروبا، بالإفضل إلى حصوله على لقب أفضل لاعب في مونديال روسيا 2018 حيث قاد بلاده الى المباراة النهائية للمرة الأولى في تاريخها، وخسر منتخبه أمام نظيره الفرنسي 2-4.