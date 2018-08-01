” صحة الرياض ” تدشن الحملة التوعوية الخاصة بصحة المرأة

محمد السعران(صدى):

دشنت ” صحة الرياض ” حملتها التوعوية الخاصة بصحة المرأة تحت شعار ” صحتك هي الأساس ” و التي تأتي ضمن حزمتها التوعوية في مجالات صحية متعددة.

و قالت ” صحة الرياض ” أن الحملة تأتي لأهمية دعم الرعاية الصحية للمرأة بشكل خاص بوصفها أساس المجتمع، كما استعرضت الجهود المبذولة ، و الخدمات العلاجية التي تقدمها المستشفيات و المراكز الصحية التابعة لها عبر توفير العيادات ، و الكوادر الطبية المتخصصة لأمراض النساء والأدوية المناسبة لكل حالة.

يذكر أن هذه الحملة التوعوية برعاية شركة مونديفارما وبمشاركة المستشفى السعودي الالماني مع العلم بأن الحملة ستستمر لمدة ثلاثة أسابيع و تضم مجموعة من المحاضرات و ورش العمل الموجهة للممارسين الصحيين الى جانب إقامة عددٍ من المعارض العلمية ، و الصحية في المراكز التجارية الكبرى لتوعية أفراد المجتمع بمفهوم صحة المرأة.