تكامل الخدمات ونوعيتها تحدد استطقاب الفنادق بمكة للحجيج

محمد السعران(صدى):

حدد خبراء في قطاع الضيافة الفندقية، بأن ارتفاع الوعي لدى المسافرين من الحجاج والمعتمرين داخلياً أو خارجياً نحو جودة الخدمات المقدمة أضحى أهم معايير الاستقطاب بالنسبة للفنادق من فئة 5 نجوم في مكة المكرمة، وبخاصة ضمن محيط المنطقة المركزية المجاورة للمسجد الحرام.

ومن جهته أشار محمد النجار مدير ادارة المبيعات في فنادق “ساعة مكة فيرمونت، قصر مكة رافلز، سويس اوتيل المقام مكة، و مكة سويس اوتيل” بأن استقطاب حجيج بيت الله الحرام سواءً محلياً أو خارجياً لم يعتمد فقط على الأسعار المقدمة للضيوف بقدر اعتماده على تكاملية ونوعية الخدمات المقدمة وجودتها، بسبب ارتفاع وعي الضيوف في ظل تسارع وتيرة التطور في سوق الضيافة والخدمات السياحية والفندقية في مكة المكرمة.

وبحسب تقرير صادر عن مؤسسة STR المتخصصة بالبحوث الفندقية في يناير الماضي من العام الجاري تعد العاصمة المقدسة أحد أسرع المدن نمواً على مستوى العالم في القطاع الفندقي واحتلت بذلك المرتبة الثانية في قائمة الأسواق العالمية من حيث عدد الغرف البالغة التي تقدر بأكثر من 23 ألف غرفة.

ولم يكتفٍ النجار بذلك فذكر أن هناك تحدي في قطاع الفنادق في مكة المكرمة وبخاصة من فئة 5 نجوم، وهو قدرتها على التنوع في تقديم المأكولات في ظل اختلاف ثقافات وجنسيات الضيوف التي تجتمع خلال فترة وجيزة في مكانٍ واحد وتطمح لنيل أفضل الخدمات التي تسهل آداء مناسكهم على أكمل وجه.

وذكر النجار إلى أن الحاج والمعتمر على السواء يبحثون اليوم عن الفنادق ذات الموقع الاستراتيجي الذي يؤمن احتياجاته اليومية كوصوله السهل إلى مختلف احتياجاته التسوقية أو الطبية التي يحتاجها أثناء إقامته في مواسم الحج أو العمرة، وقال : ” لذا تخضع فنادق خمس نجوم للاختبارات باستمرار من قبل شركات الجودة وسلامة الغذاء، للتأكد من موافقتها للمعايير العالمية، بالإضافة إلى معايير خاصة من قبل الهيئة العامة السياحة والتراث الوطني لتقييم فنادق مكة المكرمة والمدينة المنورة التي تحظى بزيارة ضيوف الرحمن ” .

الجدير بالذكر تقع فنادق ساعة مكة فيرمونت، وقصر مكة رافلز، وسويس أوتيل المقام مكة، ومكة سويس اوتيل ” في وقف الملك عبدالعزيز وتمتلك حصة 5,500 غرفة من اجمالي الغرف الفندقية في العاصمة المقدسة وتصنف ضمن فنادق خمس نجوم وذات اطلالات مباشرة على الكعبة المشرفة، وتقدم خيارات متنوعة فتتمتع بوجود مطاعم عالمية حيث يمتلك فندق ساعة مكة فيرموت وحده 9 مطاعم متخصصة كالمطبخ السعودي، والآسيوي، والتركي، والهندي، كما توفر خدمات النادي الصحي والسبأ، وترتبط بشكل مباشر في مركز تسوق ومستشفى طبي مجهز، وسهولة الوصول لعربيات الاطفال أو المقاعد المتحركة لكبار السن.