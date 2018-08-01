بالفيديو.. اللحظات الأخيرة لمصور صحفي يمني استشهد بلغم حوثي

فهمي محمد(صدى):

روى الإعلامي أسامة فراج، اللحظات الأخيرة للمصور الصحفي اليمني عيسى النعمي، قبل أن يقتل في مديرية باقم بمحافظة صعدة، من قبل ألغام مليشيا الحوثي الإرهابية.

وأشار ” فراج ” ، إلى أنهما كانا يقوما بتغطية، أمس الثلاثاء، حيث كانا في قلب منطقة أبواب الحديد بمديرية باقم عقب تحريرها من الميليشيا الحوثية التابعة لإيران.

وأضاف أنهما عند دخولهما للمنطقة كان هناك عشرات العبوات الناسفة التي تم انتزاعها من جنبات الخط الدولي والخطوط الفرعية، زرعتها الميليشيا قبل دحرها، ووثقها ” النعمي ” بكاميرته.

وأكد أنه تقدم صباح اليوم، إلى خط الاشتباك الأول والمباشر في قلب مركز مديرية باقم، وقد لبس الزي المموه من القناص، مؤكدًا أنه قتل بعدما انفجرت عبوة ناسفة أدت إلى فقدانه الطرف السفلي من جسده.

وأضاف : ” حاول أحد المسعفين إنقاذه لكن باغتته رصاصات قناصة الميليشيا الحوثية الإرهابية التي منعت اقتراب المسعفين منه، وأصيب جراء ذلك أحدهم، ما أدى إلى نزيفه حتى فاضت روحه، فيما نقل الآخر لتلقي العلاج في المستشفى ” .