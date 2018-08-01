بالفيديو.. الدفاع المدني يحذر من ترك الأجهزة الكهربائية تعمل طوال الوقت

نايف السالم(صدى):

حذر الدفاع المدني اليوم الأربعاء، المواطنين، من ترك الأجهزة الكهربائية تعمل طوال الوقت بدون انقطاع وصيانة.

وقال عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” : ترك الأجهزة الكهربائية تعمل طوال الوقت بدون انقطاع ودون صيانة، ربما يؤدي إلى حدوث حرائق وكوارث لاقدر الله.