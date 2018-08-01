بالفيديو.. الدفاع المدني يحذر من ترك الأجهزة الكهربائية تعمل طوال الوقت
حذر الدفاع المدني اليوم الأربعاء، المواطنين، من ترك الأجهزة الكهربائية تعمل طوال الوقت بدون انقطاع وصيانة.
وقال عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” : ترك الأجهزة الكهربائية تعمل طوال الوقت بدون انقطاع ودون صيانة، ربما يؤدي إلى حدوث حرائق وكوارث لاقدر الله.
ترك الأجهزة الكهربائية تعمل طوال الوقت بدون انقطاع ودون صيانة، ربما يؤدي إلى حدوث حرائق وكوارث لاقدر الله.#الوقاية_هي_الغاية pic.twitter.com/zovtKdiRAR
— الدفاع المدني السعودي (@SaudiDCD) August 1, 2018
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