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بالفيديو.. الدفاع المدني يحذر من ترك الأجهزة الكهربائية تعمل طوال الوقت

بالفيديو.. الدفاع المدني يحذر من ترك الأجهزة الكهربائية تعمل طوال الوقت
نايف السالم(صدى):

حذر الدفاع المدني اليوم الأربعاء، المواطنين، من ترك الأجهزة الكهربائية تعمل طوال الوقت بدون انقطاع وصيانة.

وقال عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” : ترك الأجهزة الكهربائية تعمل طوال الوقت بدون انقطاع ودون صيانة، ربما يؤدي إلى حدوث حرائق وكوارث لاقدر الله.


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