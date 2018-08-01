التجارة تنفذ 2500 جولة تفتيشية في مكة المكرمة والمدينة المنورة

الرياض(صدى):

نفذت فرق الرقابة الميدانية بوزارة التجارة والاستثمار خلال الأسبوع الماضي ، 2561 جولة تفتيشية على مجموعة من المستودعات والأسواق المركزية ومحطات الوقود ومحلات بيع الإطارات في منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة حررت خلالها 224 مخالفة، وضبطت ما يزيد على 21 ألف سلعة مخالفة ومنتجات منتهية الصلاحية، في إطار جهودها المكثفة لمراقبة منافذ البيع خلال موسم حج هذا العام.

وأسفرت الجولات الرقابية على الأسواق التجارية عن ضبط 20.105 منتجات منتهية الصلاحية عبارة عن ألبان وعصائر ومعلبات وغيرها ، و 676 سلعة مخالفة للمواصفات القياسية عبارة عن توصيلات وأفياش وأدوات كهربائية ، و 564 منتجاً مغشوشاً تمثلت في عطورات ومواد تجميلية ، كما ضبطت الفرق الرقابية 73 سلعة مقلدة للعلامة التجارية، وأوقعت 131 مخالفة للائحة الغرامات.

وأسهمت جهود الرقابة على محلات بيع وتغيير إطارات السيارات في ضبط 71 مخالفة تمثلت في بيع إطارات مستعملة ومنتهية الصلاحية، كما تمت مخالفة 16 محطة وقود لمخالفتها نظام فحص ومعايرة مضخات الوقود، وتحرير 6 مخالفات على محلات بيع الذهب والمجوهرات لمخالفتها نظام المعادن الثمينة والأحجار الكريمة.

وأعدت الوزارة خطة متكاملة لموسم حج هذا العام تتضمن متابعة توافر السلع الغذائية وصلاحية المعروض منها وملائمة أسعارها، وتكثيف الرقابة على المحال والمباسط التجارية والتأكد من صلاحية السلع الاستهلاكية وخلوها من الغش التجاري والتقليد، إضافة إلى التحقق من التزام المحال التجارية بوضع بطاقة السعر على السلع المعروضة.

كما تتضمن الخطة مراقبة محال بيع المعادن الثمينة والأحجار الكريمة، والرقابة على محطات بيع الوقود، ومراقبة محلات بيع وتغيير إطارات السيارات، والتحقق من نظامية أعمال المحال التجارية ووجود الرخص اللازمة لمزاولة النشاط.

وتؤكد وزارة التجارة والاستثمار عدم التهاون في إيقاع العقوبات النظامية بحق كل من يعرض صحة وسلامة المستهلكين والحجاج للخطر، وتهيب بعموم المستهلكين للتواصل مع الوزارة في حال وجود شكاوى أو ملاحظات عبر مركز البلاغات على الرقم 1900 أو عبر تطبيق “بلاغ تجاري” أو الموقع الرسمي للوزارة على الإنترنت.