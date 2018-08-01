طقس غد.. سماء غائمة ورياح سطحية ودرجات الحرارة المتوقعة

الرياض(صدى):

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تقريرها عن حالة الطقس المتوقعة غدًا الخميس على مناطق المملكة.

وتوقعت الهيئة في تقريرها، أن يكون هناك سماء غائمة جزئياً مع فرصة لتكون السحب الرعدية الممطرة على مرتفعات جازان، عسير، الباحة.

وأشارت إلى أنه من المتوقع أن تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على الأجزاء الساحلية لمناطق مكة المكرمة، عسير، جازان، و كذلك على أجزاء من منطقتي الجوف والحدود الشمالية .