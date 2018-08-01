امير تبوك يستقبل سمو قائد القوات الجوية

محمود البلوي(صدى):

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك بمكتبه بالإمارة اليوم, صاحب السمو الملكي الفريق الركن تركي بن بندر بن عبدالعزيز قائد القوات الجوية الملكية السعودية, الذي قَدِم للسلام على سموه .

وفي بداية الاستقبال رحب سموه بسمو قائد القوات الجوية, منوها سموه بما تقدمة القيادة الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي العهد – حفظهما الله – من اهتمام كبير بكل مايخدم الوطن .

من جانبه أعرب سمو قائد القوات الجوية عن شكره وتقديره لسمو أمير منطقة تبوك على حفاوة الاستقبال مشيداً بما يوليه سموه من رعاية واهتمام بمنسوبي القوات الجوية بالمنطقة.

حضر الاستقبال وكيل امارة منطقة تبوك محمد بن عبدالله الحقباني و قائد قاعدة الملك فيصل الجوية بالشمالية الغربية اللواء طيار ركن محسن بن سعيد الزهراني .