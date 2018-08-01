شاب يطلّق زوجته بعد أن اكتشف حقيقة مرضها

المنامة(صدى):

حكمت محكمة شرعية بحرينية، بطلاق زوجة من زوجها، بسبب مرضها النفسي، ومحاولتها الانتحار في أول 3 أشهر من الزواج، حيث رفضت الدعوى التي تقدمت بها الزوجة، بعد أن اتهمت زوجها أنه اعتدى عليها بالضرب.

وقال وكيل الزوجة المدعى عليها إن المدعي هو من طرد موكلته من المنزل بعدما دخل بها بعد شهر من تاريخ العقد، لكن المحكمة عرضت عليهما الصلح، وهو ما لم يمتنع عنه وكيلا الطرفين، واتفقا على المخالعة بعد الدخول، والتي تقضي بتنازل المدعى عليها عن نصف الصداق، وقدره 3 آلاف دينار، والحقوق الشرعية الأخرى.