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” خالد النمر ” يوضح تأثير الزواج على صحة كبير السن ومريض القلب

” خالد النمر ” يوضح تأثير الزواج على صحة كبير السن ومريض القلب
علي القحطاني (صدى):

رد الدكتور خالد النمر استشاري وأستاذ أمراض القلب، اليوم الأربعاء، على سؤال مواطن عن تأثير الزواج على كبير السن ومريض القلب.

وقال النمر عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” : الزواج ليس حلا للنفسيه المتقلبه في كبير السن ومريض القلب!! بل قد تزيد الطين بِلّه والحل ان تبحث عن السبب وتعالجه:عضوي؛نفسي؛اجتماعي ؛مادي..الخ.


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3 تعليقات

[ عدد التعليقات: 2048 ] نشر منذ 2 ساعتين

بالعكس الكبير يرجعه الزواج لشبا به

[ عدد التعليقات: 1795 ] نشر منذ 2 ساعتين

جزاك الله كل خير

[ عدد التعليقات: 1001 ] نشر منذ 2 ساعتين

الله يعطيك العافية

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