” خالد النمر ” يوضح تأثير الزواج على صحة كبير السن ومريض القلب

علي القحطاني (صدى):

رد الدكتور خالد النمر استشاري وأستاذ أمراض القلب، اليوم الأربعاء، على سؤال مواطن عن تأثير الزواج على كبير السن ومريض القلب.

وقال النمر عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” : الزواج ليس حلا للنفسيه المتقلبه في كبير السن ومريض القلب!! بل قد تزيد الطين بِلّه والحل ان تبحث عن السبب وتعالجه:عضوي؛نفسي؛اجتماعي ؛مادي..الخ.