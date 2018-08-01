” خالد النمر ” يوضح تأثير الزواج على صحة كبير السن ومريض القلب
رد الدكتور خالد النمر استشاري وأستاذ أمراض القلب، اليوم الأربعاء، على سؤال مواطن عن تأثير الزواج على كبير السن ومريض القلب.
وقال النمر عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” : الزواج ليس حلا للنفسيه المتقلبه في كبير السن ومريض القلب!! بل قد تزيد الطين بِلّه والحل ان تبحث عن السبب وتعالجه:عضوي؛نفسي؛اجتماعي ؛مادي..الخ.
مغرد[ عدد التعليقات: 2048 ] نشر منذ 2 ساعتين
بالعكس الكبير يرجعه الزواج لشبا به
فهد[ عدد التعليقات: 1795 ] نشر منذ 2 ساعتين
جزاك الله كل خير
نوير[ عدد التعليقات: 1001 ] نشر منذ 2 ساعتين
الله يعطيك العافية