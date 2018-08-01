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بالصور.. زوجان يُصممان حفل زفافهما بالخيال العلمي

بالصور.. زوجان يُصممان حفل زفافهما بالخيال العلمي
واشنطن(صدى):

نظم زوجان حفل زفافهما بطريقة مختلفة، في ولاية ويسكونسن الأمريكية، ليُحاكي “ جوراسيك بارك ” وهو فيلم من سلسلة أفلام أمريكية حول الخيال العلمي.

وأمضيا 18 شهرًا في تصميم الحفل، وأنفقا 25 ألف دولار، حيث قررا الاحتفال بعرسهما من وحي الفيلم الكلاسيكي الذي شاهداه في طفولتهما لشغفهما المشترك بأحداثه.

وزُيّنت القاعة بأكملها بمجسمات ديناصورات، حيث وضعت على الجدران حلقات الكعك، لتجسد تمامًا الفيلم.


2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 9591 ] نشر منذ 2 ساعتين

ههههه☺ايه دا العروسه المفروض تعمل رجيم قبل عشى العرس الحنيذ والمندي😁

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