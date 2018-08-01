التعليم: غلق عدد من مدارس البنين والبنات بحفر الباطن
قرر مدير التعليم بمحافظة حفر الباطن الأستاذ عايض بن نافع الرحيلي، اليوم الأربعاء، بإغلاق عدد من المدارس اعتبارًا من بداية العام الدراسي 1439/ 1440 هـ .
وجاء هذا القرار حرصًا من الوزارة وسعيها لتطوير التعليم وتحسين مخرجاته في المدارس قليلة العدد والعمل على توفير بيئة تربوية وتعليمية مناسبة لأبنائنا الطلاب والطالبات.
وأوضح ” القرار ” ، أن المدارس التي تم إغلاقها في المرحلة الإبتدائية بنات هي ” خبيرا ، درب الإبل ، النايفية والفاو الشمالي ” ، وتم إغلاق مدرستي ” خبيرا وأم قليب ” الإبتدائية بنين.
وأشار” القرار ” ، إلى أن مدارس المرحلة المتوسطة ” بنات ” التي تم إغلاقها هي مدرستي ” الصداوي ، الحيرا ” والثانوية الأولى بالصداوي، وفي المرحلة المتوسطة ” بنين ” تم إغلاق مدارس ” أم عشر ، القلت ، خبيرا ، أم قليب، وأبي عبيدة ” .
وأكد ” الرحيلي ” ، في قراره على أن يترك لكل الطلاب والطالبات حرية إختيار المدرسة التي يرغبون النقل إليها، وتوزيع الهيئة الفنية والإدارية حسب الإحتياج.
وأضاف ” الرحيلي ” ، أنه سيتم تسليم المباني المدرسية الحكومية إلى إدارة المباني بإدارة التعليم بالمحافظة، وتشكيل فريق من الأقسام ذات العلاقة برئاسة قسم التخطيط لتنفيذ قرار الإغلاق.
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