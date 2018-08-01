التعليم: غلق عدد من مدارس البنين والبنات بحفر الباطن

نايف السالم(صدى):

قرر مدير التعليم بمحافظة حفر الباطن الأستاذ عايض بن نافع الرحيلي، اليوم الأربعاء، بإغلاق عدد من المدارس اعتبارًا من بداية العام الدراسي 1439/ 1440 هـ .

وجاء هذا القرار حرصًا من الوزارة وسعيها لتطوير التعليم وتحسين مخرجاته في المدارس قليلة العدد والعمل على توفير بيئة تربوية وتعليمية مناسبة لأبنائنا الطلاب والطالبات.

وأوضح ” القرار ” ، أن المدارس التي تم إغلاقها في المرحلة الإبتدائية بنات هي ” خبيرا ، درب الإبل ، النايفية والفاو الشمالي ” ، وتم إغلاق مدرستي ” خبيرا وأم قليب ” الإبتدائية بنين.

وأشار” القرار ” ، إلى أن مدارس المرحلة المتوسطة ” بنات ” التي تم إغلاقها هي مدرستي ” الصداوي ، الحيرا ” والثانوية الأولى بالصداوي، وفي المرحلة المتوسطة ” بنين ” تم إغلاق مدارس ” أم عشر ، القلت ، خبيرا ، أم قليب، وأبي عبيدة ” .

وأكد ” الرحيلي ” ، في قراره على أن يترك لكل الطلاب والطالبات حرية إختيار المدرسة التي يرغبون النقل إليها، وتوزيع الهيئة الفنية والإدارية حسب الإحتياج.

وأضاف ” الرحيلي ” ، أنه سيتم تسليم المباني المدرسية الحكومية إلى إدارة المباني بإدارة التعليم بالمحافظة، وتشكيل فريق من الأقسام ذات العلاقة برئاسة قسم التخطيط لتنفيذ قرار الإغلاق.