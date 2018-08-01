اكتشف سبب الخطأ في قراءة استهلاك عداد الكيلومترات

أميرة خالد(صدى):

كثير من قائدي السيارات يتسائل عن سبب اختلاف القراءات لعداد الكيلومترات لكمية البنزين في السيارة، حيث يتم وضع 20 لترا مثلا وتأتى قراءة العداد أنه يستطيع أن يسير بها 180 كم، ومرة أخرى 220 كم، ويرجع اختلاف قراءة عداد الوقود إلى سببين نوضحهم فيما يلي.

السبب الأول: احتياج دورة البنزين للتنظيف

أحيانا اختلاف قراءة العداد ترجع إلى أن دورة الوقود تحتاج لتنظيف، وتوجد عدة طرق لتنظيفها، أحدها أن يتم فك الفلتر وتغييره ثم القيام بتنظيف الرشاشات والمواسير التي يمر بها البنزين بالسيارة.

وتوجد طريقة أخرى وهي شراء مادة التنظيف، ثم وضعها في خزان الوقود، مع ملاحظة أن يكون الخزان نصفه ممتلئ، ويتم السير بالسيارة حتى تفرغ كمية البنزين بالخزان بالكامل، ثم نقوم بعدها بتغيير فلتر البنزين، وهذه أفضل طريقة لتنظيف دورة الوقود.

السبب الثاني: امتلاء خزان الوقود بصورة مستمرة

في حالة ترك خزان الوقود ممتلئ بصورة مستمرة يعطي قراءات مختلفة لعداد الوقود، حيث أن امتلاء الخزان يجعل عوامة مقياس الوقود داخل الخزان في أعلى مستوى لها، ومع استمرار الامتلاء تميل العوامة للبقاء بصورة مرتفعة حتى ولو وصل البنزين إلى نصف الخزان، ولتفادي هذه المشكلة يجب ترك جزء من خزان الوقود خالي، إلا في حالات السفر لأن وقتها البنزين سينفذ سريعا.