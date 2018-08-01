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أمير تبوك يستقبل نائب قائد قوات الدفاع الجوي

أمير تبوك يستقبل نائب قائد قوات الدفاع الجوي
محمود البلوي(صدى):

استقبل صاحب السمو الملكي الامير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك اليوم ، بمكتبه بالإمارة ، نائب قائد قوات الدفاع الجوي اللواء الركن محمد سلامة البلوي ، الذي قدم للسلام على سموه بمناسبة تعيينه نائباً لقائد قوات الدفاع الجوي ، وذلك بحضور قائد المنطقة الشمالية الغربية اللواء الركن ظافر بن علي الشهري .
وفي بداية الاستقبال رحب به سموه ، متمنياً له التوفيق في عمله الجديد ، ومواصلة البذل والعطاء لما فيه خير هذا الوطن بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الامين – حفظهم الله – . من جهتة اعرب اللواء البلوي عن شكره وتقديره لسمو امير منطقة تبوك على ما ابداه سموه من تمنيات وتوجيهات سديدة .


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