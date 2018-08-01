  • الأربعاء 1

    أغسطس

  1. الرئيسية
  2. الاخبار المحلية
  3. بالفيديو.. الفيصل يكشف عن هدية من خادم الحرمين للحجاج

بالفيديو.. الفيصل يكشف عن هدية من خادم الحرمين للحجاج

بالفيديو.. الفيصل يكشف عن هدية من خادم الحرمين للحجاج
نايف السالم(صدى):

كشف مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس لجنة الحج المركزية الأمير خالد الفيصل، عن هدية الملك سلمان، حفظه الله، للحجاج.

وقال خلال مؤتمر اليوم الأربعاء : الهيئة الملكية لمكة والمشاعر المقدسة هدية الملك سلمان للحجاج، مؤكدًا على وصول قرابة 558 ألف حاج من جميع منافذ المملكة حتى الآن.


الوسوم:,

2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 1788 ] نشر منذ 32 دقيقة

الله يحفظك ويديمك سيدي خادم الحرمين الشريفين

[ عدد التعليقات: 989 ] نشر منذ 31 دقيقة

اللهم تقبل منا صالح الاعمال ومن جميع الحجاج يارب العالمين
واحفظ سيدي خادم الحرمين الشريفين ومملكتنا يارب العالمين

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *