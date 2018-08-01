بالفيديو.. الفيصل يكشف عن هدية من خادم الحرمين للحجاج

نايف السالم(صدى):

كشف مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس لجنة الحج المركزية الأمير خالد الفيصل، عن هدية الملك سلمان، حفظه الله، للحجاج.

وقال خلال مؤتمر اليوم الأربعاء : الهيئة الملكية لمكة والمشاعر المقدسة هدية الملك سلمان للحجاج، مؤكدًا على وصول قرابة 558 ألف حاج من جميع منافذ المملكة حتى الآن.