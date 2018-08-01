بالفيديو.. الفيصل يكشف عن هدية من خادم الحرمين للحجاج
كشف مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس لجنة الحج المركزية الأمير خالد الفيصل، عن هدية الملك سلمان، حفظه الله، للحجاج.
وقال خلال مؤتمر اليوم الأربعاء : الهيئة الملكية لمكة والمشاعر المقدسة هدية الملك سلمان للحجاج، مؤكدًا على وصول قرابة 558 ألف حاج من جميع منافذ المملكة حتى الآن.
فهد[ عدد التعليقات: 1788 ] نشر منذ 32 دقيقة
الله يحفظك ويديمك سيدي خادم الحرمين الشريفين
نهى[ عدد التعليقات: 989 ] نشر منذ 31 دقيقة
اللهم تقبل منا صالح الاعمال ومن جميع الحجاج يارب العالمين
واحفظ سيدي خادم الحرمين الشريفين ومملكتنا يارب العالمين