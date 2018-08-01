القحطاني: فريق مشارك في ” هاكثون الحج ” ينوي الصيام غدا بعد كلمة ” المغامسي “

علي القحطاني(صدى):

كشف المستشار في الديوان الملكي، سعود القحطاني، رئيس الاتحاد السعودي للأمن السيبراني، أن هناك فريقًا من الفرق المشاركة في ” هاكثون الحج ” الذي انطلق أمس الثلاثاء، طلب من المنظمين الصيام غدًا، بعد كلمة الشيخ صالح المغامسي.

وقال المستشار ” القحطاني ” في تغريدة له عبر ” تويتر ” : ” بعد كلمة الشيخ صالح المغامسي في هاكاثون الحج طلب أعضاء فريق من الفرق المشاركة مقابلة المنظمين وسؤالهم عن إمكانية توفير السحور والفطور لهم لنيتهم صيام الغد احتسابًا للأجر في مشاركتهم. كتب الله أجرهم. وجزى الله الشيخ كل خير. وحفظ الله بلادنا ومليكنا وولي عهدنا ذخرًا للمسلمين ” .

وكان ” المغامسي ” قد قال في كلمته : ” نحتاج من المبرمجين اليوم أن يعملوا على صنع تطبيقات تحسن تجربة الحجيج وتسهل عليهم الحج وزيارة بيت الله الحرام ” .