بالفيديو.. حلا الترك تثير الجدل من جديد بعد عبارة ” أوكيه حبيبي ؟ “

أماني الغامدي(صدى):

إطلالة أخرى للفنانة البحرينية، حلا الترك، جعلتها تتعرض للكثير من الانتقادات، والمطالبات بأن تعيش عمرها الحقيقي.

ونشرت ” الترك ” فيديو لها عبر موقع ” إنستجرام ” ، أثناء وجودها في المطار، مشيرة إلى أنها ستتوجه إلى دبي لإجراء بروفات خاصة بحفل ستحييه خلال الأيام المقبلة، وختمت بالقول : ” أوكيه حبيبي ؟ ” .

وطالب المتابعين لها، أن تتوقف عن الظهور بهذا الشكل وأن تعيش عمرها الحقيقي، حيث ظهرت وهي تضع مكياجًا كاملًا وأظافر يديها طوال كأنها شابة في العشرينات.

وكانت عبارة ” أوكيه حبيبي ” ، موضع اهتمام وتعليق المتابعين بشكل كبير، حييث ردوا على سؤالها بطرق مختلفة.