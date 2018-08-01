انتحار ثلاثيني لشعوره بأنه امرأة!

لندن(صدى):

أقدم رجلًا على الانتحار بعد أن شنق نفسه في منزله بإسكس، لكونه أراد العيش كامرأة طوال حياته.

وكشفت التحقيقات، أن كيرك ماكلولين، 36 عامًا شنق نفسه في منزله الواقع بضاحية إسيكس في مدينة كولشيستر البريطانية، في 21 نوفمبر من العام الماضي.

من جانبها، قالت صديقة ” ماكلولين ” ، إنه ذكر لها من قبل أنه يريد أن يكون امرأة، وعندما سألته كم كانت المدة التي يشعر فيها بهذا الأمر، رد : ” طوال حياتي ” .

وأصبحت صديقته تشعر بالقلق طوال الوقت من تصرفاته، وفي اليوم الذي انتحر فيه كانت قد غادرت باكرًا للذهاب إلى العمل، لكنها شعرت بالقلق الشديد لأنه لم يرد على نصوصها أو مكالماتها.

ولوحظت بعض المقتطفات الموجودة على الثلاجة في منزله تتضمن : ” أشعر وكأنني سأموت في الليل، إذا فعلت ذلك، فوداع كل من يحبني ويقضي على الجميع الذين لم يفعلوا ذلك ” .